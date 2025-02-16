本週操盤筆記：聯準會會議紀要、主要經濟體PMI、紐澳央行決議

鉅亨網新聞中心 2025-02-16 21:50

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本週經濟數據重點將放在各國的採購經理人指數 (PMI) 數據，以評估新關稅政策對商業環境的影響。 另外，市場也關注主要央行的貨幣政策決策，包括澳洲和紐西蘭的利率決定。 其他重點包括美國聯準會會議記錄、英國通膨數據以及日本 GDP 等關鍵經濟指標。

本週操盤筆記 (0216-0222)

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1. 聯準會會議紀要

聯準會在 1 月會議上維持利率不變，市場將關注會議紀要中是否有關於通膨可能在更長時間內維持高位的討論，這可能影響聯準會降息的時機。由於近期美國通膨數據高於預期，且就業市場穩固，市場預期聯準會可能不會很快降息。

川普總統的政策，包括貿易關稅，可能會對通膨產生影響。市場將關注聯準會是否討論了這些政策對經濟和貨幣政策的潛在影響。分析師和聯準會官員警告說，川普的關稅可能推高通膨，從而減少聯準會降息的動力。

聯準會對美國宏觀經濟的看法以及對地緣政治不確定性的擔憂，也是市場關注的重點。會議紀要可能會提供關於聯準會如何看待經濟增長、就業和通膨的更詳細資訊。

2.PMI 數據

全球各主要經濟體將發布 2 月份的 PMI 數據。由於這些數據是在近期關稅宣布之後發布的，因此市場將密切關注產出、價格和信心數據的變化，尤其是在美國總統宣布對來自加拿大、墨西哥和中國的進口商品徵收關稅後，市場對 PMI 數據的關注度提高。

PMI 有助於評估美國相對於其他經濟體，在商業信心方面是否仍保持領先地位。PMI 的就業指數則將揭示關稅對企業招聘的影響。此外，PMI 數據中的投入成本和售價指標，以及有關庫存和供應鏈的傳聞證據，將提供關於關稅對價格影響的重要線索。

3. 央行決議：澳洲和紐西蘭的降息預期

澳洲央行 (RBA) 和紐西蘭央行 (RBNZ) 將於本週舉行貨幣政策會議，市場普遍預期兩家央行將宣布降息。市場預計澳洲央行可能降息 25 個基點，而紐西蘭央行的降息幅度則可能在 25 至 50 個基點之間。

4. 通膨數據

除了 PMI 數據外，多個國家也將在本週公布通膨數據。英國將公布通膨、勞動市場統計和零售銷售數據。1 月份的英國 PMI 數據預示著通膨上升的趨勢，加上製造業和服務業新訂單的下滑，導致企業加速裁員。