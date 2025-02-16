護國神山9連霸！去年專利1412件再奪本國冠軍 應材、工研院及成大奪分組第一

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-16 09:45

‌



智慧局昨 (15) 日公布 113 年專利申請及公告發證統計排序，本國人發明專利申請由台積電 (2330-TW) (TSM-US) 以 1,412 件 9 連冠，外國人由美國應材以 950 件重返第一 ；工研院（356 件）、成功大學（121 件）分別居研究機構及學校首位。發明專利獲證方面，由台積電 1,163 件及美國應材 697 件分居本國人及外國人之首。



台積電發明專利申請件數自 105 年起連續 9 年高居首位，113 年申請 1,412 件，其次依序為南亞科（466 件）、友達（425 件）、工研院（356 件）、群創（328 件）、英業達（321 件）、瑞昱（309 件）、宏碁（277 件）、鴻海（259 件）、聯發科（239 件）。其中，排序第 2 的南亞科、排序 5 的群創均為歷年最高，排序第 9 的鴻海，年增 93% 為前十大最高（如圖）。

前 20 大本國發明專利申請人中，排序 12 的聯電（221 件）、排序 13 的華邦電（160 件）、排序 17 的力積電（131 件）亦創新高。



美國應材以 950 件重返發明專利申請第 1，南韓三星電子（894 件）退居第 2，南韓韓領（698 件）躍居第 3，年增 54% 為前十大最高，其次依序為日本東京威力（661 件）、美國高通（660 件）、日本日東電工（417 件）、荷蘭 ASML（344 件）、日本信越化學（279 件）、美國蘭姆研究公司（276 件）、日本斯克林集團（253 件）。其中，排序第 3 的南韓韓領、排序第 4 的日本東京威力、排序第 7 的荷蘭 ASML、排序第 8 的日本信越化學、排序第 9 的美國蘭姆研究公司，均為歷年最高。

‌



綜觀前 20 大外國發明專利申請人，日本申請人占 11 個。此外，排序第 11 的日本力森諾科（251 件）、排序第 17 的中國大陸華為（184 件）、排序第 18 的瑞士明門瑞士（167 件），均為歷年最高。

在研究機構方面，計有 5 個機構進入本國人發明專利申請百大。工研院（356 件）排序第 4，自 96 年起連續 18 年居各研究機構之冠。