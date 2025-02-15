〈熱門股〉富威電力再生能源交易動能強勁 周漲逾2成創上市新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-15 10:00

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富威電力 (6994-TW) 受惠再生能源交易動能強勁，綠電售電業務暢旺，陸續完成與多家合作夥伴的再生能源購售合約，激勵富威電力本周漲逾 2 成，周五 (14 日) 最高漲至 160 元，寫下上市以來新高。

富威電力 1 月 15 日以 81 元掛牌上市，股價自農曆春節封關前轉強，本周一路上攻，周五最高漲至 160 元，本周漲幅 24.11%，持續站穩所有均線。至於三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計買超 361 張。

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富威電力 2024 年再生能源憑證 T-REC 總量位居全國第一，共取得 15.9 萬張，並在去年第三季開始，轉供綠電給輝達 (NVDA-US) 南軟的 AI 機房，每個月可供應 30 至 50 萬度的綠電，為台灣首家，也是唯一轉移綠電憑證給輝達的能源公司。

另外，除綠電售電業務動能強勁，併網型儲能案場陸續完工、表後儲能需求提升，富威也看好表後儲能商機，有望再添營運柴火。