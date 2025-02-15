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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至6.81元，預估目標價為169元

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.91元下修至6.81元，其中最高估值7.55元，最低估值5.92元，預估目標價為169元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.55(7.55)10.4311.45
最低值5.92(5.92)6.948.17
平均值6.81(6.83)8.349.58
中位數6.81(6.91)8.079.03

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值75,544,43079,257,01082,392,150
最低值71,255,58069,445,09074,341,080
平均值73,073,31074,563,03078,812,570
中位數73,066,50075,348,00080,388,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.6815.5115.8113.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		76,953,54692,043,67581,839,87070,010,849

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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