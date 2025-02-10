仍處淡季 巨大1月營收46.87億元月增14%年減2%

巨大在越南廠的布局已開始出貨，且越南在 2025 年享有輸歐零關稅優勢，有助大幅提高巨大在電動車及重裝備生產上的競爭力。巨大以現有小型廠房已穩定運營，年產能達 25 萬台。下一階段擴產計畫 巨大集團已購置平陽省新加坡工業區 10 萬平方米土地，隨市場需求進一步進行擴產，董事長劉湧昌指出，巨大越南 2025 年產值有望翻倍成長，可支援匈牙利廠的電動車車架生產需求。