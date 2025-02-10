仍處淡季 巨大1月營收46.87億元月增14%年減2%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-10 17:59
自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (10) 日公布最新營收，在淡季效應之下，巨大 2025 年 1 月營收 46.87 億元，月增 14.07%，年增 2.24%，巨大越南廠在今年將隨市場需求增進行產能的擴充。
巨大在越南廠的布局已開始出貨，且越南在 2025 年享有輸歐零關稅優勢，有助大幅提高巨大在電動車及重裝備生產上的競爭力。巨大以現有小型廠房已穩定運營，年產能達 25 萬台。下一階段擴產計畫 巨大集團已購置平陽省新加坡工業區 10 萬平方米土地，隨市場需求進一步進行擴產，董事長劉湧昌指出，巨大越南 2025 年產值有望翻倍成長，可支援匈牙利廠的電動車車架生產需求。
2024 年巨大營收爲 712.55 億元，年減 7.4%，爲連兩年營收的下滑。
巨大 2024 年前三季營收 576.87 億元，毛利率 20.29%，年減 2.89 個百分點，稅後純益 21.7 億元，較去年同期減少 30%，前三季每股純益爲 5.54 元。
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