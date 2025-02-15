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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估上修至11.3元，預估目標價為193元

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 10:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.24元上修至11.3元，其中最高估值11.51元，最低估值11.08元，預估目標價為193元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.51(11.51)13.1814.53
最低值11.08(11.08)11.7113.07
平均值11.27(11.26)12.5713.8
中位數11.3(11.24)12.613.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值49,823,00053,679,00059,901,000
最低值48,667,00051,803,00056,406,000
平均值48,918,88052,747,75058,153,500
中位數48,737,50052,741,50058,153,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.989.28.68.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,158,12247,167,74938,240,05833,765,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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