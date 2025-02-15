鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估上修至11.3元，預估目標價為193元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 10:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.24元上修至11.3元，其中最高估值11.51元，最低估值11.08元，預估目標價為193元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.51(11.51)
|13.18
|14.53
|最低值
|11.08(11.08)
|11.71
|13.07
|平均值
|11.27(11.26)
|12.57
|13.8
|中位數
|11.3(11.24)
|12.6
|13.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|49,823,000
|53,679,000
|59,901,000
|最低值
|48,667,000
|51,803,000
|56,406,000
|平均值
|48,918,880
|52,747,750
|58,153,500
|中位數
|48,737,500
|52,741,500
|58,153,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.98
|9.2
|8.6
|8.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,158,122
|47,167,749
|38,240,058
|33,765,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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