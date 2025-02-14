鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調降至24元，幅度約11.11%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對旺宏(2337-TW)提出目標價估值：中位數由27元下修至24元，調降幅度11.11%。其中最高估值30元，最低估值14元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予旺宏(2337-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立5位、保守悲觀2位。
旺宏(2337-TW)今(14日)收盤價為21.1元。近5日股價上漲7.93%，相關半導體業近5日下跌4.37%，集中市場加權指數下跌1.39%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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