巨大劉湧昌看2025年自行車產業景氣：最壞時刻已過且審慎樂觀

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-09 18:27

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全球自行車市場的高應收帳款及高庫存兩大難題可望逐一化解，自行車整車廠巨大 (9921-TW) 對 2025 年自行車產業的景氣發展動向，董事長劉湧昌今 (9) 日指出，產業最困難的時刻已經過去，景氣以「審慎樂觀」四字形容，同時，以巨大的高度應變及一條龍生產能力而言，迎向景氣反轉向上的能力將極其快速。

巨大集團第三任領導團隊已在 1 月 1 日就任，由劉湧昌正式接任董事長，劉素娟升任執行長，開啟集團穩健傳承與敏捷創新的里程碑。今天巨大集團新領導團隊並暢談對營運產業景氣動向看法及做法。

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劉湧昌表示，「顧客滿意，長在我心」是巨大集團最重要的經營方針及指導原則。未來將持續以客戶為中心，秉持全球在地化的理念, 專注並強化短鏈供應，以敏捷方式回應市場趨勢與變化。

劉素娟指出，目前全球大環境面臨地緣政治、關稅壁壘、戰爭衝突、通貨膨脹等多樣不確定性因素，而自行車產業也面臨疫後庫存去化、市場變現出清與企業倒閉潮等壓力。巨大將以積極去化庫存、優化銷售通路並強化與消費者互動來因應面對。展望未來, 他們也對巨大集團多項創新驅動成長引擎充滿信心，包括製造廠的智動化、匈牙利廠與越南廠的建置，將更強化製造供應實力。

目前，巨大在全球有 8 座生產工廠及 1 座材料廠，劉湧昌指出，歐洲市場仍為全球產值最大的市場，受限於疫情期間貨運及零組件成本提高墊高產品售價，加上俄烏戰爭影響消費者購買力下降，進一步推高庫存壓力，至今電動自行車庫存仍偏高，還需要一些時間去化。北美市場的庫存問題已趨於可控，電動自行車的市場占比也相對較低。

在巨大中國市場方面，2024 年巨大中國市場未稅營收達人民幣 50 億元 (約新台幣 200 多億元），公司以去年基礎設定 10% 的增長目標，巨大在中國大陸市場 3200 家經銷商，近期即時的銷售數據回升，劉湧昌表示，巨大今年預計能夠達成 2024 年規模並實現 10% 的營收增長目標。

巨大在越南廠的布局已開始出貨，且越南在 2025 年享有輸歐零關稅優勢，有助大幅提高巨大在電動車及重裝備生產上的競爭力。巨大以現有小型廠房已穩定運營，年產能達 25 萬台。下一階段擴產計畫 巨大集團已購置平陽省新加坡工業區 10 萬平方米土地，隨市場需求進一步進行擴產，劉湧昌指出，巨大越南 2025 年產值有望翻倍成長，可支援匈牙利廠的電動車車架生產需求。