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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至6.79元，預估目標價為167元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 18:11


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.91元下修至6.79元，其中最高估值7.55元，最低估值5.63元，預估目標價為167元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.55(8.65)10.4311.45
最低值5.63(5.63)6.718.17
平均值6.71(6.94)8.359.68
中位數6.79(6.91)8.279.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值75,544,43079,257,01082,392,150
最低值71,255,58069,445,09074,341,080
平均值73,209,41074,699,57079,026,330
中位數73,066,50075,348,00080,388,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.6815.5115.8113.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		76,953,54692,043,67581,839,87070,010,849

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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