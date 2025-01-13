鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至6.79元，預估目標價為167元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 18:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.91元下修至6.79元，其中最高估值7.55元，最低估值5.63元，預估目標價為167元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.55(8.65)
|10.43
|11.45
|最低值
|5.63(5.63)
|6.71
|8.17
|平均值
|6.71(6.94)
|8.35
|9.68
|中位數
|6.79(6.91)
|8.27
|9.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|75,544,430
|79,257,010
|82,392,150
|最低值
|71,255,580
|69,445,090
|74,341,080
|平均值
|73,209,410
|74,699,570
|79,026,330
|中位數
|73,066,500
|75,348,000
|80,388,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.68
|15.51
|15.81
|13.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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