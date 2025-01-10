三大市場都放緩 巨大12月營收41.09億元爲連續4個月年月雙減

自行車整車廠巨大 ( 9921-TW ) 今 (10) 日公布最新營收。在淡季效應之下，12 月營收下滑爲 41.09 億元，月減 10.44%，年減 1.43%，巨 大 2024 年自 9 月以來，單月營收連續 4 個月呈現年.、月雙減。主要爲目前仍在歐美市場的庫存去化過程中。

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董事長劉湧昌認為，自行車產業最困難的時刻已經過去，景氣以「審慎樂觀」四字形容，同時，以巨大的高度應變及一條龍生產能力而言，迎向景氣反轉向上的能力將極其快速，且此一反轉向上的力道，應可在今年 6、7 月的旺季中看到。