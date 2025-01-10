三大市場都放緩 巨大12月營收41.09億元爲連續4個月年月雙減
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 20:05
自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (10) 日公布最新營收。在淡季效應之下，12 月營收下滑爲 41.09 億元，月減 10.44%，年減 1.43%，巨 大 2024 年自 9 月以來，單月營收連續 4 個月呈現年.、月雙減。主要爲目前仍在歐美市場的庫存去化過程中。
巨大 2024 年第四季營收 135.68 億元，季減 33.68%，年減 8.65%。2024 年巨大營收爲 712.55 億元，年減 7.4%，爲連兩年營收的下滑。
巨大 12 月營收較去年同期下降，主要受到歐美市場及中國內銷邁入傳統銷售淡季，需求放緩的影響。
董事長劉湧昌認為，自行車產業最困難的時刻已經過去，景氣以「審慎樂觀」四字形容，同時，以巨大的高度應變及一條龍生產能力而言，迎向景氣反轉向上的能力將極其快速，且此一反轉向上的力道，應可在今年 6、7 月的旺季中看到。
巨大 2024 年前三季營收 576.87 億元，毛利率 20.29%，年減 2.89 個百分點，稅後純益 21.7 億元，較去年同期減少 30%，前三季每股純益爲 5.54 元。
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