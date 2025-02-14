search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.78%，報0.6364元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:50


截至台北時間14日22:50，澳元/美元上漲0.0049點漲幅達0.78%，暫報0.6364點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.23%
  • 近 1 週：+0.51%
  • 近 3 月：-2.62%
  • 近 6 月：-4.74%
  • 今年以來：+2.02%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.93，本日上漲0.88%
  • 歐元/美元相關性0.67，本日上漲0.46%
  • 英鎊/美元相關性0.56，本日上漲0.57%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.76，本日上漲0.33%
  • 美元/加幣相關性-0.76，本日上漲0.28%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.72，本日上漲0.36%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
澳元/美元0.63560.65%
紐元/美元0.57330.99%
歐元/美元1.05020.37%
英鎊/美元1.260.36%
加幣/美元0.7060.23%

延伸閱讀


Empty