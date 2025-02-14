外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.78%，報0.6364元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:50
截至台北時間14日22:50，澳元/美元上漲0.0049點漲幅達0.78%，暫報0.6364點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.23%
- 近 1 週：+0.51%
- 近 3 月：-2.62%
- 近 6 月：-4.74%
- 今年以來：+2.02%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.76，本日上漲0.33%
- 美元/加幣相關性-0.76，本日上漲0.28%
- 美元/新加坡幣相關性-0.72，本日上漲0.36%
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