鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調升至100元，幅度約16.28%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Roku公司(ROKU-US)提出目標價估值：中位數由86元上修至100元，調升幅度16.28%。其中最高估值129元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Roku公司評價：積極樂觀13位、保持中立11位、保守悲觀3位。
Roku公司今(14日)收盤價為86.8元。近5日股價上漲16.28%，標普指數上漲0.52%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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