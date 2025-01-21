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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調升至83元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 22:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Roku公司(ROKU-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至83元，調升幅度3.75%。其中最高估值116元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Roku公司評價：積極樂觀14位、保持中立14位、保守悲觀4位。

Roku公司今(21日)收盤價為75.89元。近5日股價下跌3.75%，標普指數上漲2.75%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ROKU市場預估目標價

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