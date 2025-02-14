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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-0.37元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.64元上修至-0.37元，其中最高估值-0.06元，最低估值-1.31元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.06(0.17)1.513.562.19
最低值-1.31(-1.31)-0.740.691.81
平均值-0.48(-0.63)0.411.622
中位數-0.37(-0.64)0.441.362

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.12億54.42億59.59億66.66億
最低值44.84億49.07億54.28億64.11億
平均值46.22億51.77億57.80億65.39億
中位數46.13億51.83億57.96億65.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.141.83-3.62-5.01
營業收入17.78億27.65億31.27億34.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROKU

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