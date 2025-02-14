鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-0.37元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.64元上修至-0.37元，其中最高估值-0.06元，最低估值-1.31元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.06(0.17)
|1.51
|3.56
|2.19
|最低值
|-1.31(-1.31)
|-0.74
|0.69
|1.81
|平均值
|-0.48(-0.63)
|0.41
|1.62
|2
|中位數
|-0.37(-0.64)
|0.44
|1.36
|2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.12億
|54.42億
|59.59億
|66.66億
|最低值
|44.84億
|49.07億
|54.28億
|64.11億
|平均值
|46.22億
|51.77億
|57.80億
|65.39億
|中位數
|46.13億
|51.83億
|57.96億
|65.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.14
|1.83
|-3.62
|-5.01
|營業收入
|17.78億
|27.65億
|31.27億
|34.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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