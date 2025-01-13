鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調降至80元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Roku公司(ROKU-US)提出目標價估值：中位數由82.5元下修至80元，調降幅度3.03%。其中最高估值116元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予Roku公司評價：積極樂觀13位、保持中立14位、保守悲觀4位。
Roku公司今(13日)收盤價為79.19元。近5日股價上漲3.03%，標普指數下跌1.94%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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