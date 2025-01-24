search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調升至86元，幅度約3.61%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 00:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Roku公司(ROKU-US)提出目標價估值：中位數由83元上修至86元，調升幅度3.61%。其中最高估值116元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Roku公司評價：積極樂觀14位、保持中立14位、保守悲觀4位。

Roku公司今(24日)收盤價為79.53元。近5日股價上漲3.61%，標普指數上漲2.29%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ROKU市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Roku公司79.9150.40%

延伸閱讀


Empty