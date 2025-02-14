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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保ALB-US的目標價調降至90元，幅度約10%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雅保(ALB-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至90元，調降幅度10%。其中最高估值170元，最低估值73元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予雅保評價：積極樂觀10位、保持中立16位、保守悲觀3位。

雅保今(14日)收盤價為79.25元。近5日股價下跌10%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALB市場預估目標價

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