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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-1.9元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 18:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雅保(ALB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.8元下修至-1.9元，其中最高估值2.35元，最低估值-2.53元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.35(2.35)5.47.756
最低值-2.53(-2.53)-4.3-2.145.25
平均值-1.59(-1.48)0.962.965.63
中位數-1.9(-1.8)0.652.655.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值56.93億60.70億72.12億76.01億
最低值53.33億43.35億56.18億65.08億
平均值54.95億55.01億63.13億70.55億
中位數55.00億55.95億63.07億70.55億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.023.521.0622.8413.36
營業收入35.89億31.29億33.28億73.20億96.17億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

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