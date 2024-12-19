鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-1.9元，預估目標價為108.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雅保(ALB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.85元下修至-1.9元，其中最高估值-0.68元，最低估值-2.53元，預估目標價為108.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.68(-0.68)
|4.6
|7.75
|6
|最低值
|-2.53(-2.53)
|-4.3
|-2.14
|5.25
|平均值
|-1.78(-1.77)
|0.55
|2.7
|5.63
|中位數
|-1.9(-1.85)
|0.64
|2.23
|5.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.93億
|60.06億
|72.12億
|76.01億
|最低值
|53.33億
|43.35億
|56.18億
|65.08億
|平均值
|54.89億
|54.24億
|61.95億
|70.55億
|中位數
|55.00億
|55.47億
|61.33億
|70.55億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.02
|3.52
|1.06
|22.84
|13.36
|營業收入
|35.89億
|31.29億
|33.28億
|73.20億
|96.17億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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