鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至-1.91元，預估目標價為102.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 02:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雅保(ALB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.97元上修至-1.91元，其中最高估值-0.75元，最低估值-2.67元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.75(-0.75)
|3.6
|7.93
|8.24
|最低值
|-2.67(-2.67)
|-4.3
|-2.14
|2.85
|平均值
|-1.88(-1.89)
|-0.03
|3.11
|5.59
|中位數
|-1.91(-1.97)
|-0.1
|2.43
|5.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.74億
|59.62億
|82.42億
|94.71億
|最低值
|53.07億
|43.35億
|51.25億
|59.77億
|平均值
|54.78億
|53.38億
|62.05億
|73.89億
|中位數
|54.80億
|53.19億
|60.14億
|70.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.52
|1.06
|22.84
|13.36
|營業收入
|31.29億
|33.28億
|73.20億
|96.17億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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