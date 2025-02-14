〈焦點股〉華安現增股上市買賣 股價爆量攻漲停創1年新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-14 12:18

‌



華安 (6657-TW) 現增股今 (14) 日開始上市買賣，華安今天股價漲勢凌厲，盤中爆量衝高亮燈漲停鎖住 65.4 元，股價同步寫下 1 年以來新高。

華安今天早盤以 60.2 元開高走高，盤中強攻漲停板鎖住 65.4 元，股價改寫 1 年以來新高，成交量超過 2000 張，已是昨日成交量 483 張的 4 倍，排隊委買量也超過 2000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 4 個交易日買超，合計買超 457 張。

‌



華安此次現增申請上市 1.2 萬張，每股面額新台幣 10 元，總計 1.2 億元；每股認購價格新台幣 48 元，實收股款總額為新台幣 5.76 億元。現增後資本額為 8.85 億元。

華安旗下自行研發的 ENERGI 技術平台具治療多項適應症的潛力，其中，F703DFU 新藥用於治療糖尿病足潰瘍 (DFU) 正在美國、台灣執行三期臨床試驗，預計今年收案完成並解盲，另外，今年上半年也將申請歐盟三期臨床試驗。