氣爆意外 新光三越擔責：同仁薪資不受影響 將提品牌商補償措施

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-14 12:03

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針對 2 月 13 日新光三越台中中港店發生意外事件並造成人員傷亡，新光三越今 (14) 日再度發布聲明指出，應承擔的責任絕不逃避，對於傷亡者提供慰問金，而店內同仁權益和薪資不受影響，對於受影響的品牌夥伴，則進行盤點缺損與積極討論補償方案。

新光三越說明，事件發生當下，以同仁與顧客安全為第一優先考量，除了進行緊急疏散與通報警消外，同時積極配合搶救工作，第一時間全力搜救、救災，盡力降低人員傷亡。

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新光三越總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌等相關高階主管獲知訊息後，於第一時間前往現場，承諾以「人」的照顧善後為第一優先，對罹難者家屬各別提供新台幣 100 萬元致意，表達最深切的哀痛與關懷，隨即趕赴 5 家醫院探視 25 位傷者並提供慰問金。

同時，新光三越在第一時間於現場成立長期的專案應變小組，無論面對來自同仁、傷亡者家屬或廠商等現場需求，都有專人作為窗口持續回應支援，其中也包括專責組積極配合救災、專人陪伴罹難者家屬，以及傷者家屬進行治喪與照護協助，持續關懷慰問並給予撫卹，並安排社區發展與重建計劃的專業人員。

配合救災調查與專人慰問撫卹，新光三越台中中港店即日起暫時停止營業，全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作。

而對於同仁的工作權益，新光三越強調，將依照現場作業需求進行彈性班別調配，務使同仁權益和薪資不受影響；受影響的品牌夥伴，也第一時間關懷聯繫，進行盤點缺損與積極討論補償方案。

新光三越重申，整起意外事件後，「人」的各項善後是第一優先要務，並承諾，會負起所有該承擔的責任，正全力處理，並與政府相關單位密切配合。