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華安與台灣田邊製藥簽署MOU 攜手合作新藥銷售與製造

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-19 18:27

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華安總經理陳翰民(左)與台灣田邊製藥董事長兼總經理沖藤健一(右)。(圖：華安提供)

華安 (6657-TW) 今 (19) 日公告，與日本田邊三菱製藥子公司台灣田邊製藥，簽訂 F703DFU 在台灣與東南亞 (東協) 商業化權利合作備忘錄，與日本前 10 大藥廠共同進行新藥銷售與製造。 

華安新藥 F703DFU 用於治療糖尿病足潰瘍 (DFU)，目前正在美國及台灣執行三期臨床試驗，預計明年完成收案、解盲，同時明年上半年也預計申請歐盟三期臨床試驗。待 F703DFU 解盲成功後，可先申請台灣藥證，後續將透過與田邊三菱製藥母公司，進入台灣與東南亞的 DFU 市場。 


華安除有 F703DFU、F701 防止異常性落髮用藥，還有 F703VLU 下肢靜脈潰瘍正處臨床試驗階段。另外，F705PD 巴金森氏症口服藥已於 10 月 4 日，向衛福部食藥署 (TFDA) 申請執行人體一期臨床試驗審查。 

華安進一步說明，預計明年第一季取得 F705PD 一期臨床試驗審查後，規劃明年第二季提出二期臨床試驗申請，並陸續提出阿茲海默症、自閉症、創傷症候群的二期臨床試驗。 

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華安台灣田邊DFU新藥

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