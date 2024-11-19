華安與台灣田邊製藥簽署MOU 攜手合作新藥銷售與製造

華安 ( 6657-TW ) 今 (19) 日公告，與日本田邊三菱製藥子公司台灣田邊製藥，簽訂 F703DFU 在台灣與東南亞 (東協) 商業化權利合作備忘錄，與日本前 10 大藥廠共同進行新藥銷售與製造。

華安新藥 F703DFU 用於治療糖尿病足潰瘍 (DFU)，目前正在美國及台灣執行三期臨床試驗，預計明年完成收案、解盲，同時明年上半年也預計申請歐盟三期臨床試驗。待 F703DFU 解盲成功後，可先申請台灣藥證，後續將透過與田邊三菱製藥母公司，進入台灣與東南亞的 DFU 市場。