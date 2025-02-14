阿里巴巴蔡崇信回憶初見馬雲：他極具個人魅力 是個領導者

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-14 11:15

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據《新浪科技》周四（13 日）報導，在阿聯杜拜舉辦的 World Governments Summit 2025 峰會上，阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 共同創始人、董事局主席蔡崇信在對談環節中回憶起加入阿里巴巴和初見馬雲的情景。

蔡崇信表示，1999 年他來到杭州一個公寓拜訪馬雲，那時候馬雲還沒出名，但當時《經濟學人》編輯克裡斯・安德森已經把馬雲稱為「中國版貝佐斯」（亞馬遜創始人）。

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蔡崇信稱，馬雲極具個人魅力，當時他就被馬雲吸引了，聽他講了大概 1 個小時。

蔡崇信回憶稱，馬雲談到阿里巴巴的願景，當時自己也不完全理解。馬雲說，創辦一家公司並不真的需要一個商業計畫，只需要前進。

蔡崇信談到當時讓他決定辭去 70 萬美元年薪加入阿里巴巴的原因。「馬雲是一個領導者，可以讓人們相信技術將改變世界的使命。我意識到網路科技不僅會改變這家公司，也會給整個國家帶來巨大影響。」

蔡崇信說道，馬雲當時的願景是創建一個網路平台，讓中國所有小型企業、製造商和從事出口貿易的公司，都能在這個平台上展示自己。