附完整名單！美國國防部將騰訊、寧德時代打入黑名單

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-07 14:00

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完整企業清單：

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奇虎 360

航天長鷹無人機有限公司

道通智能航空技術有限公司

中國航空工業集團有限公司 (AVIC) 及其子公司

百一通信技術有限公司 (Baicells Technologies Co., Ltd.)

北京知道創宇信息技術有限公司 (Knownsec)

華大基因集團 (BGI Group) 及其子公司

長鑫存儲技術有限公司 (ChangXin Memory Technologies, Inc.，CXMT)

成都縱橫自動化技術股份有限公司 (JOUAV)

成都銘速電子技術有限公司 (M&S Electronics)

中國航天科工集團有限公司 (CASIC) 及其子公司

中國交通建設集團有限公司 (CCCC) 及其子公司

中國建設技術有限公司 (CCTC)

中國遠洋海運集團有限公司 (COSCO SHIPPING) 及其子公司

中國電子信息產業集團有限公司 (CEC) 及其子公司

中國電子科技集團有限公司 (CETC) 及其子公司

中國廣核集團有限公司 (CGN)

中國國際海運集裝箱 (集團) 股份有限公司 (CIMC)

中國移動通信集團有限公司 (China Mobile Comm)

中國移動有限公司 (China Mobile)

中國化工集團有限公司 (ChemChina)

中國核工業集團有限公司 (CNNC)

中國海洋石油集團有限公司 (CNOOC) 及其子公司

中國兵器工業集團有限公司 (Norinco Group) 及其子公司

中國建築集團有限公司 (CSCEC) 及其子公司

中國船舶集團有限公司 (CSSC) 及其子公司

雲從科技集團股份有限公司 (CloudWalk)

中國商用飛機有限責任公司 (COMAC) 及其子公司

寧德時代新能源科技股份有限公司 (CATL)

中國中車股份有限公司 (CRRC)

深圳市大疆創新科技有限公司 (DJI) 及其子公司

商湯科技集團股份有限公司 (SenseTime Group, Inc.)

騰訊控股有限公司

長江存儲科技有限責任公司 (YMTC)

浙江大華技術股份有限公司 (Dahua) 及其子公

移除的企業：

北京曠視科技有限公司 (Megvii)

中國船舶信息電子有限公司 (China Marine Info Elec)

中國鐵建股份有限公司 (CRCC)

中國建築集團有限公司 (China State Construction Group Co.)

中國電信集團有限公司 (China Telecommunications Corporation)

深圳市康賽科技有限公司 (Consys)

自美國國防授權法設立 1260H 條款起，美國國防部持續依據該條款發布「在美國運營的中國軍事公司（Chinese Military Company）」清單（1260H 清單或 CMC 清單），並對此類企業在國防相關採購、合約、投資等領域設置限制。

2024 年 12 月 23 日，美國總統拜登正式簽署了《2025 財年國防授權法案》（H.R. 5009），其中第 1346 節對《2021 財年國防授權法案》第 1260H 條進行了全面修訂。

新修訂在 1260H (g)(2)(C) 部分增加了「向上 / 向下持股穿透」條款，即若企業本身符合 1260H(g)(2)(B) 所界定的「中國軍事公司」定義，則該企業的母公司或子公司（若對其擁有或被其擁有≧50% 股權控制）也可被視為同屬中國軍事公司。

美國國防部因此獲得更充分法律依據，能夠更加便捷地將這些關聯企業納入 1260H 清單，從而對其施加相應限制。