遭美國國防部列入黑名單 騰訊重挫7% 寧德時代大跌5%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-07 09:36

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針對美國國防部將騰訊列入「1260H 條款名單」，騰訊在聲明中表示：「騰訊被列入這份名單，顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會。」

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此次一同被列入「1260H 條款名單」的寧德時代，也回應「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」

美國國防部周一宣布，已將騰訊和寧德時代列入與中國軍方合作的黑名單。據《路透》報導，這份名單還包括記憶體晶片製造商長鑫存儲、上海移遠通信、無人機製造商道通科技。

這份每年更新的中國軍事企業名單，是依據「2021 財年國防授權法案」第 1260H 條正式授權為「1260H 條款名單」，有 134 家中國公司在名單上。