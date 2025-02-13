鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至205元，幅度約5.13%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)提出目標價估值：中位數由195元上修至205元，調升幅度5.13%。其中最高估值250元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Reddit公司評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Reddit公司今(13日)收盤價為216.47元。近5日股價下跌5.13%，標普指數下跌0.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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