鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至160元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至160元，調升幅度3.23%。其中最高估值210元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Reddit公司評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Reddit公司今(30日)收盤價為173.54元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲0.67%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-4元，預估目標價為84.00元
- 〈美股盤後〉美超微遭會計師事務所切割 AMD摔逾10% 四大指數盡墨
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至150元，幅度約27.12%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至155元，幅度約3.33%
上一篇
下一篇