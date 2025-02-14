鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至2.75元，預估目標價為61.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.8元下修至2.75元，其中最高估值3.5元，最低估值2.2元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.5(3.5)
|4.59
|4.12
|4.48
|最低值
|2.2(2.2)
|2.7
|3
|4.48
|平均值
|2.77(2.84)
|3.66
|3.71
|4.48
|中位數
|2.75(2.8)
|3.63
|4
|4.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|271.75億
|291.33億
|197.27億
|312.57億
|最低值
|195.57億
|206.23億
|197.27億
|312.57億
|平均值
|239.92億
|260.69億
|197.27億
|312.57億
|中位數
|266.96億
|279.94億
|197.27億
|312.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.22
|4.47
|4.10
|0.82
|1.57
|營業收入
|205.80億
|193.63億
|211.61億
|189.16億
|186.19億
詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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