鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至180元，幅度約9.09%
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至180元，調升幅度9.09%。其中最高估值215元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Reddit公司評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Reddit公司今(14日)收盤價為164.65元。近5日股價下跌9.09%，標普指數下跌2.33%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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