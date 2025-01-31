鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-3.42元，預估目標價為190.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.48元上修至-3.42元，其中最高估值-2.61元，最低估值-7.94元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.61(-2.61)
|1.54
|3.03
|4.55
|最低值
|-7.94(-7.94)
|0.36
|0.88
|2.06
|平均值
|-3.83(-3.85)
|0.86
|1.92
|3.26
|中位數
|-3.42(-3.48)
|0.85
|1.89
|3.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.12億
|18.84億
|26.02億
|32.57億
|最低值
|12.65億
|15.97億
|18.99億
|24.52億
|平均值
|12.79億
|17.48億
|22.53億
|27.94億
|中位數
|12.79億
|17.35億
|22.25億
|27.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.36
|-0.78
|-0.97
|-0.56
|營業收入
|2.29億
|4.85億
|6.67億
|8.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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