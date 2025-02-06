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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估下修至-3.48元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.42元下修至-3.48元，其中最高估值-2.61元，最低估值-7.94元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.61(-2.61)1.543.034.55
最低值-7.94(-7.94)0.360.882.06
平均值-4.06(-3.83)0.91.963.26
中位數-3.48(-3.42)0.911.923.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.12億18.84億26.02億32.57億
最低值12.65億16.02億20.02億24.52億
平均值12.79億17.52億22.63億27.94億
中位數12.78億17.37億22.41億27.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.36-0.78-0.97-0.56
營業收入2.29億4.85億6.67億8.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDDT

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