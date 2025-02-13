台灣去年GDP四小龍之首！卓揆允維持物價平穩 持續引資及創造多元就業機會

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-13 20:26

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行政院長卓榮泰今（13）日於行政院會聽取國發會「2025 年總體經濟情勢及未來展望」報告後表示，近年台灣經濟加速轉型、穩健發展，面對地緣政治、關稅保護等因素所興起的不確定性風險，在全球穩步成長、通膨壓力趨緩，以及 AI 等新興科技需求持續暢旺帶動之下，2024 年我國經濟成長率達 4.3%，是亞洲四小龍之首，民間資金與國家稅收皆有明顯增加。他最後強調，政府會重視物價平穩，創造多元就業機會。

卓榮泰指出，我國民間投資及消費動能延續，今（2025）年經濟可望溫和成長，請行政團隊密切掌握國際情勢變化，持續引導全球臺商及指標型國際企業投資臺灣。同時，積極推動五大信賴產業、六大區域產業及生活圈、經濟發展委員會所決議的各項重大計畫，營造更優質的投資環境，以提升我國經濟韌性及產業競爭力，確保供應鏈領先優勢。

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