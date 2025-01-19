卓揆：首長特別費用犒慰基層沒進口袋！要刪就刪我一人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-19 15:07

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有關 114 年度中央政府總預算案黨團協商階段，在野黨提案大幅刪減行政院預算，以及立法院通刪 939.76 億等事，行政院發言人李慧芝轉達行政院長卓榮泰意見，假若立法院要做情緒性的刪減，可以刪他一個人的首長特別費 ，但其他部會首長的部分，則請立法院高抬貴手，不要刪除。

李慧芝強調，目前在野黨通刪的 939.76 億元，再加上其他提案刪減凍結部分，可能達 4 千億元以上，所減列部分大多都是行政業務經費，如此將導致行政機關難以運作、連基本行政都非常困難；行政院籲請立法院冷靜思考，理性審查 114 年度中央政府總預算案。

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李慧芝重申，有關立法院報復性地減列首長特別費刪減 60％，其中包含行政院、法務部等 11 機關更遭全數刪除，這些都是年節以及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，又或是推廣偏鄉農特產等經費。