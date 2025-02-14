工商團體春節聯誼 商總許舒博盼產業與政府共創新高度

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-14 18:57

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2025 年工商團體春節聯誼今 (14) 日舉行，由商總、工商協進會、中小企業總會、工業協進會、電電公會、工業區廠商聯合總會以及對外貿易發展協會等八大工商團體共同舉辦。商總理事長許舒博期盼，政府能與產業攜手共創台灣新高度。

總統賴清德與相關部會首長受邀出席工商團體春節聯誼，許舒博代表產業指出，期許新的一年無論在台美關係、兩岸關係、經貿政策趨於穩定，朝野關係能以「家和」為最高原則，工商產業在穩定團結的基礎上，一同擴大全球布局。

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台美關係方面，工商界樂見「台美 21 世紀貿易倡議」首批協定生效，即便川普政府走向美國優先的單邊主義，仍盼望台北關係可以維持推進，並盡快簽署台美 FTA。

許舒博指出，台灣仍要積極爭取加入國際經貿組織，並持續擴大雙多邊的經貿合作空間，以維持經濟韌性。同時，必須認清美中台三邊關係的本質，面對美中兩大強權，台灣沒有對抗的本錢，要如何在兩大強權中取得生存空間，建議政府廣納各方建言。

兩岸關係部分，工商團體期盼兩岸良性互動，人民與經貿和平交流。兩岸和平穩定有著台灣工商界走得更好、更遠，也可望進一步吸引全世界至台灣投資。許舒博呼籲，兩岸要盡快恢復交流，才有後續談判。

能源供給方面，許舒博提到，隨著台灣經濟持續成長，特別是半導體等高科技產業擴張、AI 熱潮襲來，未來台灣的電力需求將與日俱增。而台灣 97% 的能源仰賴進口，有一定的能源風險，認為政府需檢討能源政策，否則不斷調漲電價，只會對工商界帶來營運壓力，並間接造成民生物價上漲。

另外，工商界也提到缺工問題未解，期盼新的一年，無論移工有條件再鬆綁、工時調整或其他相關措施，政府能盡早提出解方。

此外，許舒博指出，近期「碳盤查」範圍擴大至超商、百貨、運輸、醫院等，顯示綠色供應鏈及減碳壓力逐步擴及民生及中小企業，呼籲政府應加大支持力道，挹注政策資源，協助中小企業朝低碳化發展。