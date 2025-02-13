和碩海外布局完整 共同執行長鄧國彥分享設廠甘苦談

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-13 19:08

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和碩 (4938-TW) 共同執行長鄧國彥今 (13) 日出席勤業眾信高峰會，指出和碩至今在海外的布局已相當完整，包含東南亞、歐美等地皆有設廠，並於會中分享和碩在設廠的甘苦談，認為設廠最重要的是 5M「人機料法環」。

鄧國彥表示，2018 年中美貿易戰開打，許多企業開始移出過去被稱為「世界工廠」的中國。而和碩至今在海外的布局已相對完整，在東南亞包括越南、馬來西亞、印尼都有設廠，另外還有印度、墨西哥、美國，以及歐洲捷克。

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鄧國彥進一步分享，區域化製造有很多辛苦談，設廠最重要的是 5M「人機料法環」，科技業到不同國家設廠，或是未來供應鏈設廠，都是從 5M 開始。

鄧國彥舉例，初期和碩至印度設廠，派了好幾百人，前半年失敗，失敗的主因就是「人」。鄧國彥說，人是最複雜的，需要多少員工、是否有短缺問題、當地人素質、勞動法規、政府管理制度、文化等，種種一切都牽涉到用人成本。

鄧國彥提到，半年後終於領會，印度是很不一樣的國家，因為種姓制度、分階級，因此找到合適的人管理工廠，比派很多人去幫忙管理更重要。鄧國彥也分享，在方法面有幾百種方式管理印度當地勞工，不過 AI 也幫了很大的忙。