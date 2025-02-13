美銀：一個意想不到的因素持續推動「科技七雄」漲勢

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-13 14:20

‌



一個被忽視的因素，一直在幫助推動大型科技股繼續占據美股主導地位。

美國銀行 (BofA) 周三 (12 日) 指出，標普 500 指數中勤發股利的公司，正在無意中將自己的現金轉移到基準指數中最大的公司。

‌



美銀發現，由於當前股市高度集中，而且大型科技股本身的股息很少，因此主要向投資者支付股息的多數為小公司。

美銀研究了標普 500 指數中，每 100 美元的股息支付和再投資，發現「七巨頭」以外的 493 家底部公司，貢獻了 94 美元的股息，但在再投資階段僅收到 68 美元。相反地，七大科技巨頭僅貢獻 6 美元的股息，但在再投資階段卻收到 32 美元。

美國銀行表示，「大型股僅占每股股息的 6 美分，但在再投資中卻能獲得 5 倍的收益」。

據美國銀行稱，市值加權基金持續主導 ETF 市場，控制了該市場 68% 的占有率。

美銀表示，被動投資的持續興起導致投資者「較少關注基本面」，這進一步促成了現金股息從較小型公司重新導向較大型公司。

美國銀行表示，由於被動投資對估值和其他基本面較不敏感，一些市場參與者擔心被動型基金會降低市場效率。由於大多數被動型基金都按市值加權，被動型資金流動可能會加劇市場集中度，從而降低多元化。