川普砍醫療研究經費 這類股立刻吐血

鉅亨網編譯許家華 2025-02-13 11:21

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川普政府削減醫療研究經費的作法引發市場震盪，許多實驗室設備製造商的股票重挫。

美國國立衛生研究院 (NIH) 上周末宣布，研究的間接費用資助額限制在 15% 內，包括實驗室、教職員工、基礎設施，和公用事業費用 (水電等)。

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基因測序領導者 Illumina (ILMN-US) 股價自上周五下跌 15%，目前報價為 103.57 美元。其競爭對手 10X Genomics (TXG-US) 和 Pacific BioSciences of California (PACB-US) 股價分別下跌了 18% 和 15%。

NIH 表示，去年的「間接資金」達到 90 億美元，佔其分配的 350 億美元撥款的 26%。而現在，NIH 僅將支付 15% 的間接費用，這將使去年的間接支付從 90 億美元減少至 50 億美元。

醫療研究機構和大學迅速警告，這一削減將對癌症治療及其他前沿研究造成毀滅性影響。哈佛醫學院院長喬治 · 達利（George Daley）在接受 NPR 訪問時表示：「我們都感到震驚，這將摧毀醫療研究。」

全美 22 個州的總檢察長周一在波士頓聯邦法院對川普政府提起訴訟，指控當局削減全美大學的醫學和公共衛生研究資金，恐對推動醫學創新的機構研究造成毀滅性打擊。目前等待 2 月 21 日的聽證會。

NIH 在公告中指出，某些常春藤盟校的研究中心將三分之二的撥款用於間接費用。川普指定的政策執行者、「政府效率部」領導人馬斯克（Elon Musk）大力支持政府作法，稱精英大學在行政費用上浪費撥款。

馬斯克在 X 上批評一些大學作法，稱「你能想像那些擁有數百億美元捐贈基金的大學，竟然從研究獎勵金中抽取 60% 的資金作為『間接費用』嗎？這簡直是一場騙局。」

根據摩根大通分析師 Rachel Vatnsdal 研究報告，2025 年 NIH 的預算為 490 億美元，剛剛宣布的削減將使預算減少約 8%，即 40 億美元。她表示：「我們認為，這些預算措施將對生命科學工具行業造成廣泛逆風，雖然我們預計專業工具將受到的影響大於核心工具。」

瓦特斯達估計，Illumina 約 25% 訂單來自依賴 NIH 間接資金的客戶，而在 Pacific Biosciences 和 10X Genomics 中，NIH 的間接撥款則占其收入的 20%。

Illumina 股票近期因 NIH 削減資金和貿易戰的恐懼而受到影響。中國商務部最近將該公司的產品列入黑名單。儘管 Illumina 警告這些行動可能帶來風險，但尚未量化其對營收的影響。