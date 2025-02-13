谷歌全美產品套用AI年齡辨識功能 力求扯掉國會「未保護兒童」大旗

鉅亨網編譯許家華 2025-02-13 13:22

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谷歌 (GOOGL-US) 周三 (12 日) 宣布，將開始使用人工智慧來確定用戶的年齡是否適合使用其產品。

谷歌在以「針對兒童、青少年和父母的新型數位保護」為主題的部落格中宣布了上述可確定用戶年齡的新技術。其發言人證實，谷歌所有產品 (包括 YouTube) 都將套用該功能，自動確認用戶年齡。

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谷歌旗下產品擁有數十億用戶，而 18 歲以下的用戶在使用部分服務時會將受到限制。

谷歌「核心」技術團隊高級副總裁 Jenn Fitzpatrick 在部落格文章中寫道：「今年我們將開始在美國測試基於機器學習 (ML) 的年齡估計模型。」谷歌的核心部門負責建立公司旗艦產品背後的技術基礎，以及保護用戶的線上安全。

「該模型協助們評估用戶是否超過 18 歲，以便採取保護措施，提供更適合其年齡的體驗。」Fitzpatrick 寫道。

在立法者施壓網路平台，要求其製定更多有關兒童安全的規定之際，人工智慧也採取了最新的措施。谷歌表示，未來該功能也將推廣至更多國家。Meta (META-US) 去年 9 月推出了類似的功能，利用人工智慧來判斷某人是否在謊報自己的年齡。

Meta 創辦人祖克柏去年 1 月曾在美參院受議員砲轟，聲稱 Meta 旗下網路平台未採取足夠措施來擋掉兒童所面臨的網路危險，包括來自性剝奪者的傷害和青少年自殺悲劇。在激烈質問中，祖克柏不得不起身向現場默舉孩童遺照的眾多受害者家屬道歉。

谷歌和科技業越來越仰賴人工智慧來完成各種任務和產品，而使用人工智慧來判斷年齡則代表了谷歌最新的人工智慧前沿。