谷歌大神地位恐不保！ChatGPT搜尋功能全面開放 不註冊也能免費用

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-06 12:57

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OpenAI 重大宣布，全面開放 ChatGPT 搜索功能，使用者無需註冊即可使用。

OpenAI 去年 10 月底首先將網路搜尋功能開放給 ChatGPT Plus 訂閱用戶使用，12 月又將擴展到免費用戶，現在最後一道障礙也被移除了，使用者無需登入即可使用 ChatGPT 搜尋功能。

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外媒分析，透過取消登入帳號的需求，OpenAI 將 ChatGPT 定位為傳統搜尋引擎，如 Google、Bing 的直接替代品。由於目前 ChatGPT 沒有廣告的干擾，更具有優勢，且擔憂隱私的用戶，也不必擔心因為必須登入會員帳號，資料被留存。

這項變革也讓搜尋方式進入全新階段，並將挑戰 Google 在搜尋引擎市場的主導地位。與 Google 這類傳統搜索引擎相比，ChatGPT 能夠更快速抓取網路資訊，並在數分鐘內進行解析，對於需要即時獲取資訊的產業，如股票、體育、財經等領域，更為便利精準。