蔡崇信證實：阿里巴巴與蘋果合作

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-13 15:30

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據《第一財經》周四（13 日）報導，在阿聯杜拜舉辦的 World Governments Summit 2025 峰會上，阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 共同創始人、董事局主席蔡崇信回應阿里巴巴與蘋果 (AAPL-US) 合作傳聞。

他表示，蘋果在中國需要一個本地化合作夥伴，為蘋果的手機服務。蘋果一直非常挑剔，他們與中國多家公司交談。最終，蘋果選擇與阿里巴巴做生意。

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據美媒《The Information》周二報導，消息人士表示，蘋果已經與阿里巴巴達成合作，計劃將 AI 功能引入中國市場的 iPhone、iPad 及 Mac 產品。

知情人士說，蘋果自 2023 年起開始測試中國開發者的 AI 模型，並在去年選擇了百度，作為主要合作夥伴，但百度在為 Apple Intelligence 開發模型方面的進展未達到標準，最終蘋果取消合作計畫。

據《The Information》披露，蘋果最終放棄了最近呼聲很高的 DeepSeek，因為 DeepSeek 團隊缺乏支持蘋果等級大客戶所需要的人力和經驗。

蘋果在中國市場的 iPhone 銷售面臨挑戰，部分原因是蘋果尚未推出 Apple Intelligence 功能。