長榮將重砸新台幣千億元買11艘2.4萬TEU LNG燃料船
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-12 20:38
貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (12) 日公告，旗下 2 家子公司董事會通過，共將訂造 11 艘 24,000 TEU LNG 雙燃料貨櫃輪，合計交易總額約 29.15-32.45 億美元間，約新台幣 1000 億元上下。
長榮公告，子公司 Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd. 董事會決議訂造 5 艘 24,000 TEU LNG 雙燃料貨櫃輪；而子公司 Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd. 董事會決議訂造 6 艘 24,000 TEU LNG 雙燃料貨櫃輪。
長榮指出，每單位價格約 2.65-2.95 億美元間，合計交易總額約 29.15-32.45 億美元間。
展望 2025 年，法人認為，以哈戰爭尚未完全解除，預料紅海危機造成航商繞行好望角的影響仍將延續，並消化全年過剩運力，使運價維持在去年以來相對高檔水準。
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