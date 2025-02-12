三大法人賣超台股 9.49 億元 外資賣超神達、群創及鴻海都逾萬張
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-12 18:18
台北股市今 (12) 日在市場不確定因素仍多且中小型股高速輪動之下、權值股表現不振，大盤開高走低，收盤下跌 94.3 點，指數報收 23289.75 點，市場成交值 3699.5 億元。三大法人合計賣超 9.49 億元。而外資今天賣超神達 (3706-TW)、群創 (3481-TW) 及鴻海 (2317-TW) 都逾萬張。
今天新台幣兌美元匯率以 32.861 元作收、貶值 2.6 分，成交金額 8.61 億美元。上午新台幣以 32.850 元開出，盤中最高 32.817 元，最低 32.875 元。
今天現貨市場集中市場，外資買超 26.33 億元；投信賣超 35.2 億元，自營商賣超 0.62 億元；三大法人合計賣超 9.49 億元。在期貨市場方面，外資期貨交易口數淨額爲多單 117 口，未平倉合約口數爲空單 31214 口。
今天集中市場外資買超較多個股爲，凱基金、皇昌、中信金、玉山金、星宇航空、達邁、緯創、華邦電、臺企銀、中鋼；今天集中市場外資賣超較多個股爲，神達、群創、鴻海、寶成、聯電、欣興、泰金寶 - DR、金寶、台新金、宏致。
今天集中市場投信買超較多個股爲，大成鋼、奇鋐、亞光、矽格、上海商銀、華南金、台新金、兆豐金、元大 金、玉山金；今天集中市場投信買超較多個股爲，長榮航、凱基金、中信金、長榮、永豐金、聯發科、遠百、中鼎、京元電子、神基。
今天集中市場自營商買超較多個股爲，仁寶、台塑、中信金、星宇航空、和大、裕民、群創、華邦電、長榮航、皇昌；今天集中市場自營商賣超較多個股爲，彰銀、鴻準、力積電、友訊、大成鋼、亞光、神達、永豐金、中石化、大同。
資深證券分析師簡伯儀指出，台股已回補跳空下跌缺口，尋求解套賣壓也隨之而來，同時，在市場不確定因素充斥之下，市場投資人追價意願也不高，操作上遇有個股急漲應先站在賣方，並且以汰弱留強方式來處理手中持股。
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