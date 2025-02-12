MSCI季度調整公告 錼創連兩日漲停、聯發科小金雞伺機發動?

謝明哲分析師(摩爾投顧) 2025-02-12 17:23

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【市場靜待兩大變數釐清】

台股今日是收跌 94 點，是連續第二天都出現盤中衝高但開高走低的現象，主要原因還是在於市場在等待 1. 台積電在美國的董事會 2. 今 (2/12) 晚九點半美國將公布 CPI，不過下午台積電已經公告董事會重要決議，除了核准去年 EPS 之外、另也通過連續兩季都配發 4.5 元的現金股利，同時核准資本預算約 171 億 4140 萬美元，主要用來 1. 建置與升級先進製程產能 2. 建置及升級先進封裝、成熟及 / 特殊製程產能 3. 廠房興建及廠務設施工程，雖對美關稅問題沒有正面回覆，但相信赴美開董事會勢必會對關稅問題與美政府溝通，中長線對台積電勢必為利多，而短線上就須看市場是先反映成本的上升還是關稅問題的化解，不過今天就可看到台積電概念股有部分個股開始表態，如廠務工程的亞翔 (6139-TW) 股價今突破頸線位置，自動化設備的盟立 (2464-TW)、竹陞(6739-TW) 也都有表態，相關概念股也有望隨政策明朗後輪番表態，而至於 CPI 的問題，以目前市場知名的 12 家投行預估，均值會在 2.9% 附近，此數字與上月是呈現持平，只要沒有太意外的數字，預期美股應能平穩發展，對接下來全球股市的續攻都會是利多。

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【MSCI 權重三升、新增成分股看好?】

而今日盤面另一個重要亮點當屬 MSCI 的季度調整，相較於去年 11 月的一升一降一持平，本次台股在三個市場少見的權重都是調升，其中 MSCI 全球新興市場的權重從 20.02% 上升到 20.16% 幅度最大，而更關鍵的應在於新增的成分股，本次全球成分股中新增台光電 (2383-TW)、嘉澤(3533-TW)，雖這兩檔個股今都是下跌，不過因 MSCI 成分股對流動性、市值等有一定的要求，從前幾天的走勢來看，股價已經有提前反應的狀況，不過到月底生效前股價若有震盪回測，都可以留意切入機會，而中小型股表現就相對亮眼，其中創新板的錼創科技 - KY(6854-TW)，過去兩天都攻上漲停板，錼創為國內 Micro LED 領導廠商，去年第三季單季已經虧轉盈，加上今年車用、AR 眼鏡等需求增溫，整體營運有望大幅好轉，除此之外 ITH-KY(6962-TW) 今股價也上漲 4.89%，ITH 為面板驅動 IC 廠商，同時也是聯發科集團旗下小金雞，以去年前三季 EPS4.48 元來看，目前的本益比也不高，在掛牌之後都沒有明顯蜜月行情下，也可留意這次納入 MSCI 小型成分股，是否有發動攻勢機會，投資朋友也可以加入我的 line@隨時掌握最新資訊。

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文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧