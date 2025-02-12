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〈台股盤後〉MSCI權重三升 台積電、聯發科卻開高走低 跌94點收最低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-12 14:30

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〈台股盤後〉MSCI權重三升 台積電、聯發科卻開高走低 跌94點收最低。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股今 (12) 日一早獲明晟 MSCI 調升權重，但在市場不確定因素仍多且中小型股高速輪動之下，權值股表現不振，包括台積電 (2330-TW) 在董事會召開前熄火，和聯發科 (2454-TW) 連袂下跌，光通訊族群也失靈，大盤開高走低，終場收跌 94.3 點，指數報收 23289.75 點，市場成交值 3699.5 億元。

市場專家指出，台股的位階已高，指數再漲的空間不大，這是造成今天大盤雖然回補蛇年開紅盤以來的跳空下跌缺口，但全場仍仍以盤中最低點作收，建議對急漲個股站在賣方處理。


2 月 12 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.846 元、貶值 1.1 分，成交金額 5.56 億美元。

今天台股開盤爲 23449.31 點，最高來到 23528.61 點，最低 23289.75 點，集中市場收盤收跌 94.3 點，指數報收 23289.75 點爲全場最低點，市場成交值 3699.5 億元。

今天大盤整體集中市場電子類股跌 0.69%，占大盤成交比重 67.49%。金融類股上漲 0.22%，占大盤 2.33% 成交比重，營建股上漲 0.57%，占大盤成交比重爲 2.02%。

權值股台積電股價今天收盤報 1100 元，收盤小 10 元或 0.9%，影響大盤跌點 83 點，聯發科收盤下跌 25 元或 1.66%，影響大盤跌點 12.2 點。

光學元件族群今爲大盤重心，亞光 (3019-TW) 收盤報 1938 元，較昨日上漲 5 元，今國光 (6209-TW) 也是強勢個股，而蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 收盤股價都下跌。

貨櫃航運股中，長榮 (2603-TW) 收平盤、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 收紅。

IC 載板類股走勢上，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 全數下跌，其中並以南電跌幅最大。

MSCI 明晟今日早晨公布季度調整，台光電 (2383-TW) 及嘉澤 (3533-TW) 一如法人所預料獲納入全球標準指數成分股。

資深證券分析師簡伯儀說，台股已回補跳空下跌缺口，解套賣壓也隨之而來，同時，在市場不確定因素充斥之下，追價意願也不高，操作上遇有個股急漲應先站在賣方，並且以汰弱留強方式來處理手中持股。

 

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台積電1100-0.90%
嘉澤1815-0.82%
景碩93-1.59%
欣興122-2.01%
陽明68.40.88%
萬海78.31.69%
長榮212.50.00%
玉晶光481.5-0.52%
大立光2695-0.74%
今國光32.758.99%
亞光1982.59%
聯發科1485-1.66%
台光電604-2.58%
南電127.5-4.49%
美元/台幣32.8530.06%

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