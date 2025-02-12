【產業懶人包】2025產業焦點股漲跌幅整理、金融、航運、鋼鐵等產業趨勢與變化一文掌握
鉅亨研報 2025-02-12 13:50
一、製鞋產業：市場回暖，供應鏈復甦
運動鞋市場需求穩健成長，預計 2025 年將維持 5~8% 的增長率。品牌廠 Adidas 和 Nike 營運表現持續回升，Hoka 品牌在中國市場的銷售火熱，帶動全球運動鞋市場擴張。
焦點股封關期間表現
Nike 與 Adidas 股價小漲，顯示市場對運動品牌財報表現樂觀。
Deckers 3Q25 財報優異，但 4Q25 財測持平未達市場預期，導致股價出現波動。
相關供應鏈和概念股
台灣供應鏈公司：寶成 (9904-TW)、志強（6768-TW）、來億（6890-TW）、百和（9938-TW）、鈺齊 (9802-TW)。
二、成衣產業：品牌銷售強勁，訂單動能延續
北美市場消費需求保持強勁，Lululemon 假期銷售優於預期，營收上調至 35.6~35.8 億美元，股價上漲 11.1%。成衣供應鏈已恢復至健康水準，品牌商訂單穩健，受益於市場需求回升。
焦點股封關期間表現
Lululemon 股價大漲 11.1%，成為封關期間表現最佳的運動服飾個股。
Gap 股價下跌 3.33%，市場擔憂品牌競爭力減弱。
相關供應鏈和概念股
台灣供應鏈可望受惠，其中儒鴻 (1476-TW) 為 Lululemon、Nike 主要供應商，後市可留意。
三、航運產業：航空股受惠，貨櫃與散裝運價承壓
春節期間，航空燃油價格下跌 2.9%，降低航空公司營運成本，加上出境旅遊需求強勁，推動華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 和虎航 (6757-TW) 的營運表現。
相較之下…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
四、鋼鐵產業：國際關稅波動影響市場
五、金融產業：壽險股穩健，銀行存放利差維持
六、機電產業：變壓器需求旺盛，產能緊張
七、生技產業：減肥藥市場成長，關注產業變化
八、汽車產業：新能源車市場持續擴張
九、總結與投資建議
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