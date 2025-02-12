【產業懶人包】2025產業焦點股漲跌幅整理、金融、航運、鋼鐵等產業趨勢與變化一文掌握

運動鞋市場需求穩健成長，預計 2025 年將維持 5~8% 的增長率。品牌廠 Adidas 和 Nike 營運表現持續回升，Hoka 品牌在中國市場的銷售火熱，帶動全球運動鞋市場擴張。

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Deckers 3Q25 財報優異，但 4Q25 財測持平未達市場預期，導致股價出現波動。

北美市場消費需求保持強勁，Lululemon 假期銷售優於預期，營收上調至 35.6~35.8 億美元，股價上漲 11.1%。成衣供應鏈已恢復至健康水準，品牌商訂單穩健，受益於市場需求回升。