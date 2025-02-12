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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲0.79%，報159.22元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 15:20


截至台北時間12日15:20，歐元/日元上漲1.25點漲幅達0.79%，暫報159.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.21%
  • 近 1 週：-1.36%
  • 近 3 月：-3.53%
  • 近 6 月：-1.29%
  • 今年以來：-2.75%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.46，本日上漲0.07%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.44，本日上漲0.04%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.37，本日上漲0.06%

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