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鉅亨速報

外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大漲0.78%，報168.22元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 14:40


截至台北時間12日14:40，瑞郎/日元上漲1.3點漲幅達0.78%，暫報168.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.99%
  • 近 1 週：-2.08%
  • 近 3 月：-4.33%
  • 近 6 月：-1.43%
  • 今年以來：-3.47%

瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對


瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.37，本日上漲0.16%
  • 美元/瑞郎相關性-0.34，本日上漲0%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.33，本日上漲0.07%

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