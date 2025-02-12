亞洲藏壽司新品上市 不跟進同業暫無漲價計畫
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-12 10:42
連鎖壽司業者亞洲藏壽司 (2754-TW) 今 (12) 日宣布，推出卡娜赫拉的小動物 13 款全新扭蛋，並推出海陸名品祭來衝刺第一季的業績動能，儘管主要競爭對手壽司郎漲價，亞洲藏壽司也回應，目前並無漲價計畫，且來台 10 年均未漲過價。
藏壽司去年全台總展店數共 5 家，今年預計加快展店腳步，再新增 5-10 家新店，並揮軍南投、花蓮等地，以深耕在地家庭和親子客群。
而對於一向具有獨特趣味性和高話題性的扭蛋，藏壽司表示，新春以「卡娜赫拉的小動物」打頭陣，21 日起至 4 月 11 日推出 13 款新扭蛋，包括 5 款立體公仔吊飾，以及胸章、磁貼等。
另一方面，海陸名品祭推出 8 款新品，促銷活動於 2 月 19 日至 2 月 25 日間。
亞洲藏壽司強調，來台 10 年均未漲過價，目前也尚無漲價計畫，並未跟進台灣同業的腳步，甚至在上海的據點因應中國市場的變化，價格調整得更為親民，以量制價。
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