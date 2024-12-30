2025餐飲新兵首發 Q Burger 1/6上興櫃 承銷價直接破百

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-30 18:12

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連鎖早午餐業者饗樂餐飲 Q Burger(7797-TW) 將於 1 月 6 日以每股 118 元價格登錄興櫃，饗樂餐飲董事長鄭瑞賓表示，目前全台總店數逾 370 家，目標明年達 500 家，並在 2030 年達成 1000 家里程碑，未來也不排除前進海外，但短期先以國內市場為發展主軸，並朝上櫃邁進。

饗樂餐飲成立於 2013 年，聚焦經營單一品牌「Q Burger」，實收資本額約 2.22 億元，全台總店數 373 家。

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鄭瑞賓說明，「海外邀約蠻多的」，但在台灣準備好了、海外還沒有準備好，先努力完成上櫃計畫後，接著會在國內先推國際店型測試，海外則是先申請商標，目前於亞洲陸續取得 7 國商標，美國和加拿大也申請中。

Q Burger 前 11 月營收 20.28 億元，超越去年全年，展望 2025 年，鄭瑞賓指出，Q Burger 將發揮「近兩百間直營門市逾千人團隊」與「行業領先的數位應用能力」加速展店，並推動既有店營收成長。

Q Burger 現平均客單價約 180 元、外送甚至可達 260 元，平均單店年營業額約 1050 萬元，開出 1.5-2 年可開始獲利，鄭瑞賓認為，一個地區只要擁有 1 萬人口即可開出 1 家店，顯然展店空間還很大。

而 Q Burger 是國內連鎖早午餐品牌中唯一直營占比近 50% 者，鄭瑞賓說明，為管控品質，於六都僅可直營、內部員工創業加盟或現有加盟主複數展店，「品牌到一定規模後，有責任保護現有的合作夥伴」。